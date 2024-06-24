لايلز يعادل رقمه الشخصي في سباق 100م

بعد ثلاث سنوات من فشله في الوصول إلى أولمبياد طوكيو في سباق 100 متر، ضمن العداء الأميركي نواه لايلز، المتوّج بثلاث ذهبيات في بطولة العالم في بودابست العام الماضي، مشاركته في أولمبياد باريس بفوزه بسباق 100 متر معادلاً رقمه الشخصي خلال التصفيات الأميركية المقامة في أوجين.

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وفاز لايلز بزمن قدره 9.83 ثوانٍ معادلاً أفضل رقم شخصي له في هايوارد فيلد في يوجين بولاية أوريغون.



وقال لايلز: "قبل ثلاث سنوات حصلت على المركز قبل الأخير. جئت هذا العام وفزت به".



وتابع: "جزء من الخطة. لم يتغيّر شيء. قد تكون صدمة للجميع ولكن عندما تعرف الهدف، فأنت تعرف الهدف".



وختم قائلاً "أنا جاهز!". (بي إن سبورتس)