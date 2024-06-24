في عيد ميلاده.. إليكم أبرز الأرقام القياسية التي حقّقها ميسي

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وفي مباراة الأرجنتين الأولى ضد كندا، أصبح ميسي أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ البطولة (35 مباراة). ويطمح لأن يصبح الهداف التاريخي للبطولة متجاوزًا مواطنه توتشو مينديز والبرازيلي زيزينيو (17 هدفًا)، حيث سجل حتى الآن 13 هدفًا.



فما هي أرقام ليونيل ميسي القياسية؟ بلغت أرقام ليونيل ميسي القياسية 37 رقمًا مذهلًا، مع إمكانية إضافة المزيد خلال مشاركته الحالية في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة. وذلك تزامنًا مع احتفال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بعامه السابع والثلاثين اليوم الإثنين 24 حزيران 2024.وفي مباراة الأرجنتين الأولى ضد كندا، أصبح ميسي أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ البطولة (35 مباراة). ويطمح لأن يصبح الهداف التاريخي للبطولة متجاوزًا مواطنه توتشو مينديز والبرازيلي زيزينيو (17 هدفًا)، حيث سجل حتى الآن 13 هدفًا.

الألقاب الرسمية: صاحب أكبر عدد من الألقاب الرسمية في التاريخ (44).



الكرة الذهبية: الأكثر حصولًا على الكرة الذهبية (8).



الحذاء الذهبي: الأكثر فوزًا بالحذاء الذهبي (6).



الأهداف في سنة تقويمية: دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيله 91 هدفًا في عام 2012.



المباريات الدولية: اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع الألبيسيليستي (183).



الأهداف الدولية: الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأرجنتين (108).



هداف كأس العالم للأرجنتين: 13 هدفًا.



التسجيل في أربع نهائيات كأس عالم: 2006، 2014، 2018، و2022.



أصغر هداف أرجنتيني في كأس العالم: 18 سنة و357 يومًا.



هداف تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال: 31 هدفًا.



عدد مشاركات كأس العالم: 5 بطولات.



عدد المباريات في كأس العالم: 26 مباراة.



أكبر عدد من الدقائق في كأس العالم: 2,314 دقيقة.



عدد المرات كقائد في كأس العالم: 19 مباراة.



الأهداف والتمريرات الحاسمة في كأس العالم: 13 هدفًا و8 تمريرات.



الكرة الذهبية في كأس العالم: حصل عليها مرتين (2014 و2022).



جائزة لاعب المباراة في كأس العالم: 14 مرة.



ضمن أرقام ليونيل ميسي القياسية: التسجيل في كأس العالم في أعمار مختلفة.



أطول فترة زمنية بين الهدف الأول والأخير في كأس العالم: 16 سنة و6 أشهر ويومين.



التسجيل الأول في أكبر عدد من مباريات كأس العالم: 8 مباريات.



أكثر قائد يسجل في المباراة النهائية بكأس العالم: هدفين.



عدد مباريات كوبا أمريكا: 35 مباراة.



عدد التمريرات الحاسمة في كوبا أمريكا: 17 تمريرة.



أكبر عدد من ألقاب الدوري الإسباني للأجانب: 10 ألقاب.



أفضل هداف لنفس الفريق: 672 هدفًا مع برشلونة.



الهداف التاريخي للدوري الإسباني: 474 هدفًا.



الهداف التاريخي للكلاسيكو الإسباني: 26 هدفًا.



أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإسباني: 50 هدفًا (2011-12).



أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الإسباني: 21 تمريرة (2019/20).



التمريرات الحاسمة في الدوري الإسباني: 193 تمريرة.



الهاتريك في الدوري الإسباني: 36 مرة.



الأهداف المتتالية في مباريات الدوري الإسباني: سجل في 21 مباراة متتالية (موسم 2012/13).



جائزة البيتشيتشي كهداف لليغا: 8 مرات.



أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا مع النادي نفسه: 120 هدفًا مع برشلونة.



الأهداف في أكبر عدد من الأندية بدوري أبطال أوروبا: 40 فريقًا.



أسرع تسجيل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا: 123 مباراة. (winwin)