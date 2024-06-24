Advertisement

رياضة

ناتشو قائد ريال مدريد يوقع عقد انتقاله إلى القادسية السعودي

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1215459-638548532268280734.png
Doc-P-1215459-638548532268280734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المدافع الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز، وقع اليوم عقود انضمامه إلى القادسية السعودي قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

 ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ناتشو الذي يتواجد حاليا مع منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وقع مع القادسية لمدة عامين. 

وأوضحت أن ناتشو سيحصل على 10 ملايين يورو كراتب سنوي مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي.

 وكان ناتشو قريبا من الانضمام إلى اتحاد جدة، لكن المفاوضات توقفت بين الطرفين بشكل مفاجئ. 

 يذكر أن ناتشو (34 عاما) شارك في 45 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا في الدوري الإسباني. (روسيا اليوم)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:54 | 2024-06-24
10:30 | 2024-06-24
10:14 | 2024-06-24
07:41 | 2024-06-24
05:33 | 2024-06-24
04:00 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24