ناتشو قائد ريال مدريد يوقع عقد انتقاله إلى القادسية السعودي

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المدافع الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز، وقع اليوم عقود انضمامه إلى القادسية السعودي قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ناتشو الذي يتواجد حاليا مع منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وقع مع القادسية لمدة عامين.

وأوضحت أن ناتشو سيحصل على 10 ملايين يورو كراتب سنوي مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي.

وكان ناتشو قريبا من الانضمام إلى اتحاد جدة، لكن المفاوضات توقفت بين الطرفين بشكل مفاجئ.

يذكر أن ناتشو (34 عاما) شارك في 45 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا في الدوري الإسباني. (روسيا اليوم)