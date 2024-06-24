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رياضة

أزمة جديدة تهدد مشاركة الزمالك في كأس الكونفدرالية

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:00
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يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة قد تهدد مشاركته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعيدا عن قراره بشأن عدم خوض منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وتوج فريق الفريق الأبيض، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، للموسم الحالي، بعد الفوز على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

 وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، في تصريحات تلفزيونية: "قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن أي ناد لديه أزمة قيد، لن يُشارك في البطولة الأفريقية، وبالتالي الزمالك عليه حل الأزمة قبل 30 حزيران".

 الزمالك معرض لإيقاف القيد لمدة 3 فترات، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من لاعبه السابق المغربي خالد بو طيب والمدرب الأسبق البرتغالي جايمي باتشيكو.

 وعن مباراة الأهلي والزمالك المهددة بعد إقامتها، مساء الثلاثاء، أوضح دياب: "من يتحمل الخسائر المالية حال عدم إقامة المباراة، هو الطرف الذي لن يحضر اللقاء".

 وأعلن نادي الزمالك رفضه خوض مباريات الدوري المصري خاصة الدور الثاني من المسابقة، إلا بعد انتهاء مواجهات الدور الأول لجميع الأندية المتنافسة. (روسيا اليوم)

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