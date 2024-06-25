مبابي مهدد بالإيقاف في كأس أمم أوروبا 2024!

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ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن النجم كيليان مبابي مهدد بالإيقاف في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة فعالياتها حاليًا في ألمانيا.وتعرّض مبابي لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام النمسا، والتي أجبرته على ارتداء قناع فيما تبقى من مشوار فرنسا "اليورو"، كما حرمته من المشاركة في المواجهة الثانية لـمنتخب "الديوك" ضد هولندا.وحقق المنتخب الفرنسي الفوز في لقائه الأول ضد النمسا بنتيجة (1-0)، بينما تعادل سلبًا (0-0) في المباراة الثانية أمام هولندا، ليحتل بذلك حتى الآن المركز الثاني في مجموعته الرابعة برصيد 4 بفارق، ومتخلفًا بفارق الأهداف عن صاحب الريادة منتخب هولندا.وأفادت صحيفة "L'équipe" الفرنسية أن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وزميله عثمان ديمبيلي مهددان بالإيقاف، وعدم المشاركة في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا في حال تأهل "الديوك" رسميًا إلى هذا الدور.وبحسب الصحيفة، فإن مبابي وديمبيلي هما اللاعبان الوحيدان اللذان تلقيا إنذارًا في مواجهة المنتخب الفرنسي الأولى ضد النمسا، وحصولهما على إنذارين جديدين في لقاء، غدًا الثلاثاء، ضد بولندا يعني غيابهما رسميًا عن ثمن نهائي يورو 2024 بسبب تراكم البطاقات.وقالت تقارير صحفية فرنسية أخرى إن مبابي مرشح للعودة إلى التشكيل الأساسي لمنتخب "الديوك" في مواجهة بولندا التي ستُقام على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند، بينما تحدثت ذات المصادر عن إمكانية استبعاد المدرب ديدييه ديشامب لديمبيلي من التشكيل بسبب ظهوره بأداء باهت في المباراتين الأوليين ضد النمسا وهولندا على التوالي، وتعويضه بواحد من الثنائي كولو مواني أو برادلي باركولا.