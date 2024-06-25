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رياضة

مودريتش يدخل تاريخ اليورو برقم أسطوري

Lebanon 24
25-06-2024 | 01:51
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بعدما سجل لوكا مودريتش نجم وسط وقائد المنتخب الكرواتي، هدف بلاده الوحيد خلال مواجهة إيطاليا في ختام الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية، أصبح مودريتش أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة الأوروبية في سن (38 عاما و289 يوما)، وفق شبكة "هو سكورد". 
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لكن الهدف لم يكن كافيا لتأهل المنتخب الكرواتي، بعد أن نجح المنتخب الإيطالي في إحراز هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحصد بطاقة التأهل الثانية خلف المنتخب الإسباني.

وكان مودريتش قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد تصدي دوناروما للكرة، لكنه عاد بعد دقيقة ليعيد كرواتيا لأجواء البطولة بهدف يحيي آمال المنتخب في بلوغ دور الـ16. (كوورة)
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