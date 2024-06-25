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خاص

تحتاج لمعجزة كروية.. كيف تتأهل كرواتيا إلى ثمن نهائي يورو 2024؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
25-06-2024 | 04:30
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اقترب دور مجموعات يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية والقاسية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

وأصبح المنتخب الألماني، صاحب الأرض والجمهور في البطولة، أول المتأهلين إلى دور الـ 16 بعد فوزه بأول مبارتين له، ثم لحق به المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة الثانية، وبعدها البرتغالي والسويسري.
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وقد استفادت إنكلترا وفرنسا وهولندا، من فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 أمس الإثنين في دورتموند في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، وضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي.

أما إيطاليا فكانت مفاجأة السهرة، اذ تأهلت رسميًا إلى ثمن نهائي يورو 2024 كـ"وصيفة" للمجموعة الثانية بعد تعادل "قاتل" أمام كرواتيا (1-1)، الذي أصبحت على حافة مغادرة البطولة بعدما اكتفت بحصد نقطتين فقط.
لكن ذلك لا يعني تأكد خروج كرواتيا "الثالثة" من البطولة، فهي بحاجة الآن إلى "معجزة كروية" لخطف بطاقة التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

كيف يتأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ16 في يورو 2024؟
تنص لوائح يورو 2024 على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ6 في البطولة إلى دور الـ16، لكن تبقى هناك 4 مقاعد شاغرة بين المتأهلين لثمن النهائي، سيشغلها أفضل المنتخبات التي جاءت في المرتبة الثالثة.
ويبقى منتخب كرواتيا خارج الـ4 الأوائل حتى الآن، إذ يأتي خامسًا خلف سلوفينيا، التي تضع قدمًا في دور الـ16 حتى هذه اللحظة. ويجب على رفاق "الأمير" لوكا مودريتش، تجاوز سلوفينيا في ترتيب أفضل ثوالث من أجل التأهل لمرحلة خروج المغلوب، وهذا لن يحدث سوى بهدية من إنكلترا التي يتحتم عليها الفوز على سلوفينيا بفارق 3 أهداف أو أكثر في الجولة الأخيرة. حينها سيصبح منتخب كرواتيا رابعًا ضمن أفضل ثوالث، وبالتالي سيقترب بنسبة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي.
ولتتحق المعجزة بالكامل، يجب أن تفوز الدنمارك على صربيا بـ"أي نتيجة"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وكذلك تركيا على التشيك بـ"أي نتيجة"، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بالإضافة إلى فوز البرتغال على جورجيا بـ"أي نتيجة"، ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وإذا لم تتحقق نتيجة واحدة من هذه الاحتمالات الأربعة، سيودع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، من دور المجموعات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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