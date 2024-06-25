ريال مدريد يعلن رحيل نجمه رسمياً





وقال الميرنغي، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد".



وأضاف: "يريد نادي ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".

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وتابع: "وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، وكان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في كل فئات الأكاديمية حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد". أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، رحيل أحد لاعبيه البارزين عن قلعة "سانتياغو برنابيو".وقال الميرنغي، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد".وأضاف: "يريد نادي ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".وتابع: "وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، وكان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في كل فئات الأكاديمية حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد".

وواصل: "خلال كل هذا الوقت لعب ناتشو 364 مباراة وفاز ب 26 لقبا: 6 كؤوس لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات كأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 ألقاب بالليجا، وكأس ملك إسبانيا مرتين، و5 كؤوس سوبر إسباني".



وأكمل: "بالإضافة إلى ذلك، توج ناتشو ببطولة أوروبا تحت 21 سنة مع المنتخب الإسباني، وببطولة دوري الأمم، وهو حاليا يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا".



وأردف: "ينهي ناتشو مسيرته في ريال مدريد كقائد رفع الكأس ال15 في ويمبلي، كواحد من 5 لاعبين فازوا ب 6 كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم، ومع أكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادينا".



واستطرد: "يشعر جميع مشجعي ريال مدريد بأقصى درجات الفخر تجاه أحد أكثر لاعبي الأكاديمية أسطورية في تاريخنا". (كووورة)