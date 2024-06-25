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رياضة
في "يورو 2024".. مودريتش يحقق إنجازا تاريخيا
Lebanon 24
25-06-2024
|
10:30
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بات الكرواتي لوكا مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ كأس أوروبا عندما منح التقدم لمنتخب بلاده في مرمى إيطاليا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في نسخة ألمانيا.
وسجل لاعب وسط ريال مدريد الهدف في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة جزاء تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.
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ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد هز مودريتش الشباك بعمر 38 عاما و289 يوما ماحيا الرقم القياسي السابق لمهاجم منتخب النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما.
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