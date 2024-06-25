Advertisement

رياضة

"البعوض" يثير أزمة لـ منتخب ألمانيا في يورو 2024

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1215872-638549432437800652.png
Doc-P-1215872-638549432437800652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يكافح نجوم المنتخب الألماني البعوض في مقر معسكرهم التدريبي لبطولة يورو 2024 وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 ويعيش لاعبو منتخب الدولة المضيفة في مركز تدريبي يقع في منطقة غابات بالقرب من مدينة هيرتسوجيناوراخ البافارية، ويتميز بجميع وسائل الراحة الفاخرة المطلوبة لإبقاء اللاعبين مرتاحين بما في ذلك حمام سباحة خارجي ومناطق استرخاء متميزة.

 وشهدت المنطقة تكاثر أعداد الحشرات نتيجة الفياضانات والأمطار التي تزامنت مع انطلاق البطولة الأوروبية.

 ويضطر اللاعبون لقضاء معظم وقتهم في الداخل، حيث يتعرضون باستمرار لهجوم الحشرات "الناموس" في الهواء الطلق.

  كما يحاول اللاعبون محاربة البعوض باستخدام البخاخات، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز النوافذ في جميع المباني الأساسية بشباك لمنع الحشرات من الدخول.

 وأكد يوليان ناغلسمان المدير الفني للمانشافت في تصريحات صحفية سابقة: "لدينا وباء غير طبيعي من البعوض. علينا أن نتأكد من وجود بعض الرياح وعدم وجود الكثير من الناموس". (روسيا اليوم)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2024-06-25
12:30 | 2024-06-25
10:30 | 2024-06-25
07:30 | 2024-06-25
04:30 | 2024-06-25
01:51 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24