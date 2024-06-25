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رياضة

النمسا تحقق المفاجأة وتتصدر المجموعة الرابعة أمام فرنسا وهولندا

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:00
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حققت النمسا مفاجأة مدوية بتصدرها المجموعة الرابعة، بعد تغلبها على هولندا 3-2 في برلين، وتقدمت على فرنسا الثانية التي سقطت في فخ التعادل مع بولندا 1-1 في دورتموند، الثلاثاء، في المرحلة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

 وكانت هولندا الثالثة برصيد 4 نقاط ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي مع فرنسا (5 نقاط)، بعد فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 في المجموعة الثانية، الإثنين، في حين خطفت النمسا الصدارة بست نقاط، بينما غادرت بولندا بنقطة واحدة.

 ومنحت تسديدة صاروخية بقدم مارسيل سابيتسر فوزا مثيرا للنمسا على هولندا. 

وتقدمت النمسا في الدقيقة السادسة عن طريق دونييل مالين الذي سجل بالخطأ في مرماه، لكن كودي غاكبو أدرك التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ثم أعاد رومانو شميد التقدم للنمسا بضربة رأس قبل مرور ساعة من اللعب.

 وأدرك ممفيس ديباي التعادل مجددا لهولندا في الدقيقة 75، لكن هدف سابيتسر الرائع في الدقيقة 80 ضمن الصدارة لبلاده.

 وفي المباراة الأخرى، سجل النجمان كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي هدفين من ركلتي جزاء.

 وبصم مبابي، الذي كان يرتدي قناعا واقيا بعد تعرضه لكسر في الأنف، على هدفه الأول في هذه النسخة.

(سكاي نيوز)
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