محرز يستعد لإقامة حفل "زفاف أسطوري".. إليكم التفاصيل

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يستعد الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لإقامة حفل "زفاف أسطوري"، مع الحسناء البريطانية تايلور ورد، بحضور عددٍ من مشاهير الرياضة وعالم الأزياء ورجال الأعمال على "الشواطئ الرملية الخلابة" لإحدى الجزر الإيطالية، مطلع تموز المقبل.وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن أن هذا الحفل، سيكون "الثالث" من نوعه بين محرز وتايلور؛ اللذين انطلقت علاقتهما خلال أزمة الساحر الجزائري مع زوجته السابقة ربتا جوال، التي أنجب منها "طفلتين".وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن رياض محرز وتايلور ورد، أعلنا بشكل رسمي عن خطوبتهما بجزيرة ميكونوس اليونانية، في 22 حزيران من عام 2021، قبل أن يتزوجا في 2022، ويقضيا "شهر العسل" بدولة الإمارات، دون إقامة أي احتفال؛ بسبب الظروف الخاصة التي فرضها انتشار وباء "كوفيد 19".