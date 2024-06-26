نجم إنكلترا يعاني في يورو 2024.. زوجته تثير الجدل بتصرفاتها!

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في ظل بطولة يورو 2024 المقامة حاليا في قطر، يعاني كيران تريبيير؛ ظهير منتخب إنكلترا من خلافات زوجية.ففي وقت حرصت زوجات وصديقات نجوم إنكلترا على دعمهم خلال الفترة الماضية، سواء بحضور المباريات من المدرجات أو التواجد في مقر إقامتهم، عزفت زوجة كيران عن دعمه. ليس هذا فحسب، بل أنها قامت كذلك بإلغاء متابعته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وزادت من الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر حسابها، جاء بها: "عاجلًا أم آجلًا ستتغلب على ما أقسمت أنك لن تتغلب عليه أبدًا، وهذا أفضل شعور في العالم".وفي "ستوري" أخرى عبر التطبيق نفسه، نشرت فيديو أثناء انتظار خروج أطفالها من المدرسة، دون أي مبالاة بالمنافسة التي يخوضها زوجها. (جول)