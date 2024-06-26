يورو 2024: لماذا حلّ منتخب سلوفينيا ثالثًا رغم تساويه مع الدنمارك؟

تُدهشنا مباريات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) يومًا بعد يوم، فبعض المنتخبات وخصوصًا "الكبار" منها لم تظهر بالمستوى المطلوب في هذه النسخة، فيما تقاتل المنتخبات "الصغيرة" بشق الأنفاس، حتى ترفع إسم بلدها في البطولة بأفضل نتيجة.

وقد كشفت إحصاءات وأرقام حديثة، عن ضعف منتخبات المجموعة الثالثة على الصعيد التهديفي بعد خوض كافة مبارياتها، فمع ختام مباريات المجموعة أمس الثلاثاء، بتعادل الدنمارك مع صربيا سلبيًا، وهي نفس نتيجة مباراة إنكلترا وسلوفينيا، أشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى تسجيل المنتخبات الأربعة 7 أهداف فقط على مدار الدور الأول، أقل من أي مجموعة أخرى.

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وتأهل منتخب إنكلترا مع منتخب سلوفينيا سويًّا لدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا، رغم تعادلهما بدون أهداف، كذلك نجح منتخب الدنمارك في بلوغ ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، رغم التعادل السلبي مع صربيا. ورفعت إنكلترا رصيدها إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، بعدما حققت الفوز على صربيا بهدف في الجولة الأولى وتعادلت مع الدنمارك 1/1 في الجولة الثانية. أما منتخب سلوفينيا فقد تأهل لأول مرّة في تاريخه للدور الثاني، بعدما احتلّ المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ليحجز مكانه ضمن أفضل أربعة ثوالث في الدور الأول، فيما تأهل الدنمارك وصيفًا عن المجموعة الثالثة في اليورو برصيد 3 نقاط أيضًا كسلوفينيا. ولكن السؤال هنا، كيف تأهلت الدنمارك وصيفة لمجموعتها على حساب سلوفينيا؟

🔔📷#لقطة_اليوم | حققت سلوفينيا تأهلاً تاريخياً إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا بعد التعادل مع إنجلترا ضمن المجموعة الثالثة ، فرحة لاعبي المنتخب السلوفيني بعد صافرة النهاية اخترناها لكم في لقطة اليوم pic.twitter.com/mOc9fVEPc1 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 25, 2024

بحسب الأرقام، تساوت الدنمارك وسلوفينيا في كل شيء، فكل منهما حصد 3 نقاط من المجموعات، وكل منهما لديه فارق أهداف صفر، وكل منهما أيضًا سجل هدفين، والغريب أن المواجهات المباشرة متساوية، فقد تعادلا بنتيجة 1-1. لذلك تم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف التي تنظر إلى عدد البطاقات الصفراء والحمراء، وقد تبيّن أنهما متساويان ( 6 بطاقات صفراء)، ليتم اللجوء إلى نتائج تصنيف التصفيات.

وقد تم النظر إلى تصنيف نتائج المنتخبين في تصفيات يورو 2024، حيث صبت هذه الآلية في صالح الدنمارك، التي كان تصنيفها رقم 9 في التصفيات، في حين حلّت سلوفينيا بالمركز 15، لهذا فقد اتضح كيف تأهلت الدنمارك.

وبحلوله وصيفًا، تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة قوية ضد ألمانيا منظم البطولة ومتصدّر المجموعة الأولى. أما منتخب سلوفينيا، فهو سينتظر في الدور الثاني مواجهة، إما منتخب البرتغال متصدّر المجموعة السادسة، أو متصدّر المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا ورومانيا.