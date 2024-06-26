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رياضة

الأرجنتين تحجز أول بطاقة لربع نهائي كوبا أميركا

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:42
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قاد لاوتارو مارتينيز منتخب الأرجنتين ليصبح أول المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم، "كوبا أميركا 2024" في الولايات المتحدة فجر الأربعاء.
وسجل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مارتينيز هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 88، بعد ربع ساعة من دخوله مكان مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي خوليان ألفاريز.
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وهو الفوز الثاني تواليا للأرجنتين بعد الأول على كندا 2-0 في الجولة الأولى فعززت صدارتها برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كندا التي أنعشت آمالها بفوزها على البيرو 1-0 سجله مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد.

في المقابل، منيت تشيلي بخسارتها الأولى بعد تعادلها السلبي مع البيرو في الجولة الأولى وتراجعتا إلى المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة، تلتقي الأرجنتين مع البيرو، وتشيلي مع كندا. 
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