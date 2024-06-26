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رياضة

يامال خارج قائمة إسبانيا للأولمبياد.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:28
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أعلن سانتي دينيا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، اليوم الأربعاء، قائمة منتخب بلاده، المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة 22 لاعبا، جاء على رأسهم باو كوبارسي وفيرمين لوبيز، ثنائي برشلونة.
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في الوقت ذاته، تم استبعاد الشاب لامين يامال، المتواجد حاليا مع منتخب إسبانيا الأول في يورو 2024، لتجنب ما حدث مع بيدري جونزاليس بأولمبياد طوكيو ومعاناة اللاعب من كثرة الإصابات نتيجة عدم حصوله على راحة.

واختار المدرب دينيا 3 لاعبين فوق السن ضمن القائمة: سيرجيو جوميز (مانشستر سيتي)، أبيل رويز (براجا)، خوان ميراندا (ريال بيتيس)، وهم بالكاد أكبر سنا من باقي القائمة إذ يبلغ كل منهم 24 عاما. (كووورة) 
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