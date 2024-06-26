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رياضة

ظرف عائلي يجبر فودين على مغادرة معسكر إنجلترا.. ما هو؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:38
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن عودة لاعب خط وسط "الأسود الثلاثة" فيل فودين إلى البلاد بسبب ظرف عائلي طارئ.

 وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان مختصر إن فيل فودين غادر معسكر منتخب إنجلترا المشارك في يورو 2024 للتعامل مع ظرف عائلي طارئ.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن فودين غادر المعسكر لحضور ولادة طفله الثالث. بعدما أعلن في نيسان الماضي أنه وشريكته ريبيكا كوك أنهما ينتظران طفلا ثالثا. 

 ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي موعداً لعودة فودن إلى المعسكر من جديد، لكنه من المرجح أن يعود قبل المباراة المقبلة لمنتخب بلاده التي يستهل بها مواجهاته في الأدوار الاقصائية للبطولة. (سكاي نيوز)

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