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رياضة
بشرى لجماهير النصر السعودي
Lebanon 24
26-06-2024
|
15:00
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قررت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم فتح ملف التعاقد مع حارس نادي ليفربول الدولي البرازيلي أليسون بيكر، مرة أخرى تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات لهذا الصيف.
وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، عبر حسابه في منصة "إكس": "بعد بطولة كوبا أمريكا 2024، سيحاول النصر مرة أخرى ضم أليسون، لأنه الهدف الرئيسي للإدارة".
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وأكد: "إدارة النصر ستبذل قصارى جهدها لحسم الصفقة، رغم أن أليسون يفضل البقاء في أوروبا، ولكن حال تقدم الفريق السعودي بعرض ضخم، فإن الحارس البرازيلي قد يغير رأيه".
وشدد غاليتي على أن إدارة النصر غير مهتمة بالتعاقد مع حارس يوفنتوس الدولي البولندي فويتشيك تشيزني الذي ربطته تقارير عدة في وقت السابق بالانتقال لـ"العالمي".
ويتطلع نادي النصر لضم نجم جديد لصفوفه الذي يضم كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.
ويعتبر أليسون البالغ عمره 31 عاما من أهم ركائز ليفربول وساهم في فوز الفريق بعدة ألقاب في السنوات الأخيرة أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. (روسيا اليوم)
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