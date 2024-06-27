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رياضة
حادثة شغب جديدة في "يورو2024".. هذا ما حصل في لقاء تركيا وتشيكيا
Lebanon 24
27-06-2024
|
00:39
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شهدت نهاية مباراة تركيا وتشيكيا أحداثًا ساخنة بين لاعبي المنتخبين، وذلك بعد أن نجح الأتراك في خطف بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024.
وحقق المنتخب التركي الفوز على نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى دور الـ16 محتلًا المركز الثاني بالمجموعة السادسة باليورو.
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وخلال أحداث الشوط الثاني بالتحديد بالدقيقة 78 من زمن المباراة، قامت جماهير تركيا بإلقاء علب المياه البلاستيكية على لاعب تشيكيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية.
وبعد انتهاء المباراة، حدث اشتباك بين لاعبي منتخبي تركيا وتشيكيا، الأمر الذي دفع حكم المباراة، لإشهار البطاقة الحمراء في وجه توماش تشوري لاعب تشيكيا.
يُذكر أن منتخب تركيا صعد رفقة منتخبي البرتغال "المتصدر"، وجورجيا "ضمن أفضل ثوالث"، من المجموعة السادسة ببطولة اليورو المقامة في ألمانيا. (جول)
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