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خاص

فشل تاريخي.. العقم التهديفي يصيب رونالدو لأول مرّة في مسيرته!

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
27-06-2024 | 04:30
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يبدو أن خسارة البرتغال أمام جورجيا خلال مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة يورو 2024، ليست هي الأمر الوحيد الذي سيؤرق الأسطورة كريستيانو رونالدو، فالأصعب عليه أنه أنهى دور المجموعات، برقم سلبي يحدث لأول مرّة في تاريخه.
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 فمع نهاية الدور الأول من "يورو 2024"، لم يسجل رونالدو أي هدف، واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة. وبهذا يكون "الدون" قد فشل لأول مرّة في تسجيل أي هدف في مرحلة المجموعات، في أي بطولة سواء كأس العالم أو اليورو.
وسجل كريستيانو في مرحلة المجموعات بالبطولات الدولية العشر السابقة التي لعب فيها (يورو 2004، 2008، 2012، 2016 و2020)، كما سجل في مجموعات كأس العالم نسخ (2006، 2010، 2014، 2018 و2022). الا في نسخة يورو 2024، كان رونالدو على موعد مع رقم سلبي بعدما فشل في هز شباك كل من التشيك وتركيا وجورجيا.
وهذا العقم التهديفي الذي أصاب رونالدو، لم يكن راضيًا عنه في المباريات الثلاث، فدائمًا كان يحاول هزّ شباك الخصم، طامحًا بتكرار إنجاز عام 2016، حين حققت البرتغال لقبها الوحيد في المسابقة، بقيادته رغم إصابته في المباراة النهائية أمام فرنسا.
 
 
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وبالعودة إلى مواجهة جورجيا، بدأ رونالدو اللقاء أساسيًا، لكن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اخرجه في الدقيقة الـ66 لصالح زميله غونزالو راموس، بعدما سدد اللاعب 3 تسديدات، وأخفق خلالها في هز شباك حارس جورجيا المتألق، جورجي مامارداشفيلي.
وربما الغضب الشديد الذي عانى منه رونالدو وظهر عليه بشدّة خلال المباراة، هو من شتت تركيزه. ففي الدقيقة الـ29 من زمن المباراة، أرسل لاعب البرتغال كرة عرضية نحو منطقة جزاء المنافس، وعند محاولة رونالدو الوصول للكرة، قام لاعب منتخب جورجيا بمسك نجم نادي النصر السعودي من قميصه، فعندها طالب كريستيانو فورًا باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم قرّر استمرار اللعب دون احتساب أي شيء. على أثر ذلك، انفعل رونالدو غضبًا على الحكم مشيرًا في أكثر من مرّة إلى أنه تم جذبه من القميص، ليشهر الأخير بطاقة صفراء بوجه الهداف التاريخي لبطولة اليورو برصيد 14 هدفًا، بسبب الاعتراض المفرط من جانبه.
 
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وبهذا تكون جورجيا حرمته من تحقيق رقم قياسي جديد له، إذ كان بحاجة إلى التسجيل ليحطم الرقم القياسي الذي انتزعه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما) قبل أيام قليلة، ويصبح أكبر لاعب سنًّا يسجل في البطولة الأوروبية عبر تاريخها، على أمل أن ينهي صيامه هذا ويسجل في دور الـ16 ، عندما يلتقي بمنتخب سلوفينيا في الأول من شهر تموز المقبل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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