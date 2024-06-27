أغنى رجل في مصر يشتري حصة في نادي إيطالي

كشفت بيانات رسمية، عن شراء الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، حصة في الشركة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي.



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وذكرت الشركة المالية لنادي يوفنتوس على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء Exor هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات. (روسيا اليوم) وأظهر الموقع الرسمي لشركة أيكسور - Exor المالكة لنادي يوفنتوس وجود الملياردير ناصف ساويرس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.وذكرت الشركة المالية لنادي يوفنتوس على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء Exor هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات. (روسيا اليوم)