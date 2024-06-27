Advertisement

رياضة

أغنى رجل في مصر يشتري حصة في نادي إيطالي

Lebanon 24
27-06-2024 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1216630-638550956175210462.jpg
Doc-P-1216630-638550956175210462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات رسمية، عن شراء الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، حصة في الشركة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي.
 
وأظهر الموقع الرسمي لشركة أيكسور - Exor المالكة لنادي يوفنتوس وجود الملياردير ناصف ساويرس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.
Advertisement

وذكرت الشركة المالية لنادي يوفنتوس على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء Exor هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2024-06-27
04:30 | 2024-06-27
02:33 | 2024-06-27
00:39 | 2024-06-27
23:00 | 2024-06-26
15:00 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24