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رياضة

بعد فوز جورجيا على البرتغال.. كفاراتسخيليا يخطف الأنظار بتصرفه مع رونالدو

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:30
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لفت النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنظار في ليلة الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على نظيره البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "ألمانيا 2024".

وكتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، بفوزه على البرتغال في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة بهدفين نظيفين من توقيع كفاراتسخيليا وجيورج ميكوتادزي من ركلة جزاء.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم أوروبا عبر منصة "إكس"، فيديو لاحتفال لاعبي جورجيا، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية.
 
وسلطت عدسات المصورين الضوء على احتفال كفاراتسخيليا الذي ركض داخل الملعب مع زملائه من شدة الفرح، ولكنه توقف بشكل مفاجئ عندما لمح رونالدو "منكسرا"، ليتوجه لمواساته.
 
وكان رونالدو يقف على خط التماس، ليتقدم إليه كفاراتسخيليا ويعانقه ويربت على كتفه، ثم همس في أذنه ببعض الكلمات، قبل أن يذهب لزملائه بهدف استكمال احتفالات التأهل للدور ثمن النهائي. (روسيا اليوم)
 
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