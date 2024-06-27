هدية من رجل أعمال إلى منتخب جورجيا بعد تأهلهم.. وهذا ما ينتظرهم في حال الفوز على إسبانيا!

قرر رجل الأعمال الجورجي الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، مكافأة المنتخب الوطني لكرة القدم على تأهله التاريخي لثمن نهائي كأس أوروبا المقامة في ألمانيا بعشرة ملايين دولار، وذلك وفق ما أعلن حزبه الحاكم، وذلك عقب الفوز المثير على البرتغال 2-0.

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وتأهل المنتخب الذي يشرف عليه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول، بين أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست خلف البرتغال وتركيا توالياً، ليتواجه في ثمن النهائي الأحد مع إسبانيا.



وقال الحزب الحاكم في بيان إنّ: "الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي سيمنح منتخب كرة القدم الجورجي 30 مليون لاري (10.7 مليون دولار) لتأهله إلى دور الـ16 لكأس أوروبا 2024".



وأضاف "سيُمنح المنتخب أيضاً 30 مليون لاري في حالة الفوز على إسبانيا". (بي إن سبورتس)