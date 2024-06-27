برونز تغادر برشلونة

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري كرة القدم النسائي في إسبانيا اليوم الخميس أنّ المدافعة الإنجليزية لوسي برونز ستغادر النادي لأن عقدها ينتهي في آخر الشهر الجاري.

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وكانت برونز قد انضمت إلى برشلونة في 2022 وتوجت بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات منها مرتان مع برشلونة وثلاث مرات مع أولمبيك ليون الفرنسي.وفازت برونز أيضاً بلقب الدوري الإسباني مرتين وبلقب كأس الملك مرة واحدة وبكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة مع برشلونة.كما فازت ببطولة أوروبا 2022 مع المنتخب الإنكليزي وشاركت في 133 مباراة دولية بقميص منتخب بلادها. (بي إن سبورتس)