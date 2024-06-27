نوير.. أسوأ حارس في اليورو!

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تصدّر اللاعب الألماني مانويل نوير قائمة أسوا تشكيل في دور مجموعات يورو 2024، حسب موقع "سوفا سكور" للبيانات.وحصل نوير على تقييم 6.70 من 10، وهو ثاني أعلى تقييم في التشكيلة الأسوأ.كما انضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند للتشكيلة، بحصوله على تقييم 6.47 من 10.ولم تضم التشكيلة الأسوأ، أسماء لامعة أخرى بخلاف الثنائي، حيث ضمت في الدفاع رالستون (اسكتلندا)، هراناتش (التشيك)، فيولا وكيرركيز (المجر).وفي وسط الملعب، ظهر السويسري فيدمر، الإيطالي فراتيسي والبولندي فرانكوفسكي، بينما جاور السلوفيني ملاكار والألباني أساني، الدنماركي هويلوند. (موقع كورة)