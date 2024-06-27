هل سيغادر فيران تورس برشلونة؟

Advertisement

أكّد اللاعب فيران توريس مهاجم برشلونة، أنّه سيستمر مع النادي، وذلك تعليقا على أنباء رحيله عن صفوف العملاق الكتالوني هذا الصيف، حيث قال: "سأبقى في برشلونة الموسم المقبل، الأمر لا يتعلق فقط برغبتي في البقاء هناك، ولكني سأبقى بالفعل".يذكر أن توريس يتواجد رفقة المنتخب الإسباني المشارك في منافسات يورو 2024 المقام في ألمانيا، وشارك في 3 مباريات في البطولة، ونجح في تسجيل هدف وحيد في شباك ألبانيا.وتستعد إسبانيا لمواجهة جورجيا يوم الأحد المقبل بمدينة كولن، في ثمن نهائي يورو 2024. (موقع كورة)