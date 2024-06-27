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رياضة

هل سيغادر فيران تورس برشلونة؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 23:00
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أكّد اللاعب فيران توريس مهاجم برشلونة، أنّه سيستمر مع النادي، وذلك تعليقا على أنباء رحيله عن صفوف العملاق الكتالوني هذا الصيف، حيث قال: "سأبقى في برشلونة الموسم المقبل، الأمر لا يتعلق فقط برغبتي في البقاء هناك، ولكني سأبقى بالفعل".
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يذكر أن توريس يتواجد رفقة المنتخب الإسباني المشارك في منافسات يورو 2024 المقام في ألمانيا، وشارك في 3 مباريات في البطولة، ونجح في تسجيل هدف وحيد في شباك ألبانيا.

وتستعد إسبانيا لمواجهة جورجيا يوم الأحد المقبل بمدينة كولن، في ثمن نهائي يورو 2024. (موقع كورة)
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