خبر حزين لعشاق الكرة.. وفاة لاعب الكاميرون في حادث مروري!

توفي الدولي الكاميروني السابق لاندري نغيمو أمس الخميس عن 38 عامًا، وذلك في حادث مروري، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم في حسابه على موقع "فيسبوك".

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وجاء في المنشور: "علم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم للتو، بخبر وفاة اللاعب السابق للأسود غير المروضة (لقب منتخب الكاميرون)، لاندري نغيمو، نتيجة حادث مروري".ودافع لاعب خط الوسط المولود في ياوندي عن ألوان المنتخب الكاميروني في 42 مباراة وسجل ثلاثة أهداف بين عامي 2006 و2014، وكان ضمن التشكيلة التي وصلت إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2008.وقضى نغيمو معظم مسيرته الكروية في فرنسا حيث بدأ مشواره في أكاديمية نانسي حين كان في السادسة عشرة من عمره، وشق طريقه إلى الفريق الأول الذي أحرز معه كأس الرابطة عام 2006.وانتقل بعدها إلى بوردو الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى 2014 قبل الانضمام في بداية عام 2015 إلى سانت إتيان بعقد لستة أشهر فقط.وبعد مروره بتركيا والنرويج، اعتزل نغيمو اللعب عام 2019 وعاد إلى نانسي كمدرب لفريق تحت 16 عاما. (bein sports)