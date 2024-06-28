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رياضة

وفاة حامل كأس أبطال الاتحاد الدولي لكرة السلة!

Lebanon 24
28-06-2024 | 03:12
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توفي لاعب كرة السلة السابق للمنتخب الأوكراني نيكولاي خريابا عن عمر يناهز 45 عامًا، بحسب ما أفادت به قناة "ساراتوف أفتودور" على منصة "تليغرام"، من دون تحديد أسباب الوفاة.
 
ولعب خريابا للفرق الأوكرانية أوديسا وكييف وبوديفيلنيك والروسية أفتودور من عام 1998 إلى عام 2001 وأورال جريت ويونيكس. وفي عام 2004، فاز مع نادي يونيكس من مدينة قازان الروسية بكأس التحدي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، ثم اعتزل كرة السلة عام 2007.
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جدير بالذكر أن نيكولاي خريابا هو شقيق بطل أوروبا 2007 في المنتخب الروسي فيكتور خريابا، ولد الأخوان في كييف، لكنهما لعبا في نهاية المطاف مع منتخبات وطنية مختلفة. (روسيا اليوم)
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