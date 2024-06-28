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خاص

قلبُ لاعب شهير يخونه ويجبره على الاعتزال.. وهؤلاء تعرّضوا لأزمات مشابهة!

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
28-06-2024 | 04:30
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أعاد الدولي الجزائري لاعب وسط "ليل" الفرنسي نبيل بن طالب، الأذهان إلى حالات سقوط اللاعبين بـ"السكتة القلبية" داخل الملاعب، وذلك بعد إصابته قبل ما يقارب 10 أيام من الآن، بأزمة قلبية مفاجئة، خضع على أثرها لعملية جراحية.
 مشكلة نبيل الصحية هذه، حصلت بعد مشاركته في مباراة لكرة القدم الخماسية، وتم إسعافه سريعًا بأجهزة الصدمات الكهربائية، مصحوبة بتدليك القلب، لإنقاذ اللاعب الذي لا يزال يقبع في مستشفى ليل الفرنسية، تحت رعاية طبية مركزة.
وينتظر أن يرسل الملف الطبي لنجم الجزائر، إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي سيتعين عليها اتخاذ القرار بشأن مسيرته الكروية، التي يبدو أنها وصلت إلى نهايتها بسبب طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها.
 
 
 
 
وقبل مرض بن طالب الذي هزّ الشارع الجزائري، تعرّض عدّة لاعبين في الماضي إلى أزمات قلبية مشابهة، منهم من رفض الاستسلام وأصرّ على استكمال اللعب، في حين انتهت المسيرة الكروية لآخرين.
ولعلّ أبرز اللاعبين الذين تعرّضوا لأزمات قلبية على الإطلاق، هو الكاميروني مارك فيفيان فوي، الذي وافته المنية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات 2003 ضد خلال كولومبيا، حيث سقط على أرض الملعب، وتُوفي بعد ساعات قليلة في المستشفى.
 
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ومن منّا لا ينسى الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي أُصيب بأزمة قلبية خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك في كأس أمم أوروبا 2020، اضطرّ على إثرها إلى تركيب دعامات في القلب، وتوقف عن ممارسة كرة القدم لمدة قاربت عامًا كاملًا، قبل أن يعود مجددًا.
 
الاعتزال أم الاستمرار.. ما هو مستقبل إيركسن بعد الإصابة فى يورو 2020؟ - اليوم السابع
 
 
وفي العام الماضي، سقط مدافع لوتون تاون، توم لوكير مغشيًا عليه فجأة في أرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام "بورنموث" في الدوري الإنكليزي الممتاز، ونُقل اللاعب على الفور إلى المستشفى وتم تشخصيه بسكتة قلبية، فيما تم إلغاء المباراة.
 
 
 
أما خارج الملعب، فقد توفي المدافع الإيطالي دافيد أستوري قائد فريق "فيورنتينا" فجأة عام 2018 بسبب أزمة قلبية، في حين انهار الإسباني داني خاركي فجأة وسقط ميتًا عام 2009 خلال جولة تحضيرية قبل بداية الموسم الجديد مع فريقه "إسبانيول" في إيطاليا، وهو ما حدث أيضاً مع مواطنه أنطونيو بويرتا لاعب "إشبيلية"، الذي تعرّض للمرض ذاته ومات بعدها.
 
رغم وفاته.. نادي فيورنتينا الإيطالي يجدد عقد دافيد أستوري - المصدر ميديا
 
هذه المشكلة لم تصيب نجوم الغرب فقط، وانما حلّت على العرب وأفقدتهم ربما شخصيات كانت ستُبهر عشاق الكرة، كلاعب كرة القدم المصري محمد عبد الوهاب، الذي رحل عن عالمنا قبل 17 عامًا خلال تدريبات النادي الأهلي، إثر إصابته بأزمة قلبية، ليسدل الستار على مسيرة قصيرة لظهير أيسر شاب رحل وعمره 23 عامًا.
 
 
في ذكرى رحيل المصري محمد عبد الوهاب.. وفيات الملاعب تتواصل | الحرة
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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