عشية مواجهة الدنمارك.. منتخب ألمانيا يتلقى نبأ سارا

عاد المدافع الألماني أنتونيو روديغر اليوم الجمعة إلى التمارين عشية مواجهة الدنمارك السبت في ثمن نهائي كأس أوروبا، بعدما غاب عنها عقب إصابة شد عضلي في الجزء الخلفي لفخذه الأيمن.



وشكلت احتمالية غياب روديغر عن مواجهة الدنمارك المرتقبة، تهديدا لمنتخب ألمانيا المضيف الذي يخوض المباراة من دون قلب الدفاع الآخر جوناثان تاه بسبب الإيقاف لنيله إنذارين في دور المجموعات.

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وبدت معنويات روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني عالية خلال الحصة التدريبية اليوم الجمعة، إذ شوهد يمزح مع زميله جمال موسيالا أثناء الركض حول الملعب في معسكر المنتخب في هرتسوغن آوراخ. (روسيا اليوم)