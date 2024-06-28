تأهل منتخب لبنان للسيدات دون الـ18 عامًا إلى نصف نهائي بطولة آسيا

تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات، دون الـ18 عامًا، الى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المستوى "ب" وذلك بعد الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 68-41.









وتواجه شابات لبنان غدًا السبت المنتخب الايراني في نصف نهائي البطولة.

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