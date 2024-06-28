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رياضة

تأهل منتخب لبنان للسيدات دون الـ18 عامًا إلى نصف نهائي بطولة آسيا

Lebanon 24
28-06-2024 | 11:29
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تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات، دون الـ18 عامًا، الى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المستوى "ب" وذلك بعد الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 68-41.




وتواجه شابات لبنان غدًا السبت المنتخب الايراني في نصف نهائي البطولة.
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