رسمياً... مهاجم ريال مدريد ينضم إلى "الفهود"

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أعلن نادي الغرافة، ثالث الدوري القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو لمدة سنتين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.وقال النادي في تدوينة على موقعه الرسمي بمنصة "إكس": "رسمياً .. خوسيلو... الدولي الاسباني ينضم إلى "الفهود".وأضاف: "في إطار سعي نادينا للحفاظ على ما حققه الموسم الماضي من طفرة فنية أهلته للمنافسة على كل البطولات المحلية ورغبة في إدارة نادينا لدعم تلك الطفرة والاستفادة منها بتوفير ما يضمن لها الاستمرارية وبما يمهد لعودة نادينا بقوة إلى منصات التتويج نجح نادينا في التعاقد مع الاسباني خوسيلو نجم ريال مدريد لمدة سنتين مع احتمالات إمكانية التجديد لسنة ثالثة في حالة موافقة الطرفين على التمديد".وتابع: "بهذه المناسبة تتقدم ادارة نادينا بالشكر والتقدير لإدارة نادي ريال مدريد على تعاونها الكبير الذي مهد الطريق لإتمام الصفقة بنجاح".