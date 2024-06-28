مدرّب يحذّر لاعبيه من خطورة المنتخب الدنماركي "في الأمتار الأخيرة"

ذكر مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أن المنتخب الدنماركي فريق منظّم ولاعبوه يملكون لياقة بدنية رائعة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.





هذا وشدد ناغلسمان على ضرورة الحذر من لاعبي المنتخب الدنماركي في الأمتار الأخيرة.

Advertisement