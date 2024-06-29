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رياضة

يورو 2024.. "ملكة جمال" مع منتخب سلوفاكيا تخطف الأضواء تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:00
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تستعد سلوفاكيا لمواجهة دور الـ 16 الحاسمة أمام إنكلترا في كأس أوروبا 2024، الا ان سيمونا ليسكوفسكا، ملكة جمال سلوفاكيا السابقة، خطفت الأضواء بعد تواجدها مع منتخب بلادها في البطولة القارية المقامة في ألمانيا.
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وتعمل عارضة الأزياء السابقة في المركز الإعلامي لاتحاد سلوفاكيا لكرة القدم، وتجري المقابلات مع اللاعبين، وتقوم بإنتاج المحتوى الإعلامي.
 
 
 
 
وبدأت ملكة الجمال مسيرتها مع منتخب سلوفاكيا تحت 21 عاما، وكشفت أنها مرت "بالكثير من الأوقات الصعبة" قبل وصولها إلى المنتخب الأول، وقالت في حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: عملت مع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وبدأ مع فريق تحت 21 عاما، وفي سبتمبر الماضي انتقلت إلى الفريق الأول.
 
 
 
 
 
 
وأضافت: أخبرني بعض الناس أن المرأة التي تعمل في مجال عرض الأزياء لن تنجح في مجال كرة القدم، ولكن مرت عدة سنوات منذ ذلك الحين، وأولئك الذين ضحكوا علي يريدون الآن التقاط الصور معي.

وكشفت: لقد مررت بأوقات عصيبة كثيرة للوصول إلى ما أنا عليه الآن، لا يزال هناك الكثير من الأهداف التي أريد تحقيقها، لقد تعلمت الكثير عن كرة القدم، على الرغم من أن الناس اعتقدوا أنني لم أكن جيدة بما فيه الكفاية.
 
 
 
 
 
 

وبدأت سيمونا ليسكوفسكا عملها في مجال الإعلام بعد 2015، بدأت بتغطية أخبار الهوكي ثم انتقلت إلى كرة القدم، وتتواجد الآن مع منتخب بلادها في ثمن نهائي كأس أوروبا. (العربية)

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