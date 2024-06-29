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رياضة
بعد توقيف المدرب سكالوني.. منتخب الأرجنتين يستقر على بديل في مواجهة بيرو
Lebanon 24
29-06-2024
|
04:00
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في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا، يقود المدرب المساعد بابلو أيمار، المنتخب الأرجنتيني في مواجهة بيرو، بدلا من المدرب ليونيل سكالوني الموقوف.
وقرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، في وقت سابق إيقاف سكالوني لمباراة واحدة ضمن مباريات "التانغو" في بطولة كوبا أمريكا 2024 بسبب تأخره في الدخول إلى الملعب بالشوط الثاني، أمام كل من كندا وتشيلي في الجولتين الأولى والثانية.
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ويختتم المنتخب الأرجنتيني الضامن سلفا تأهله للدور المقبل، مبارياته في دور المجموعات ببطولة كوبا أميركا، بمواجهة بيرو غدا الأحد.
وكان منتخب الأرجنتين قد حقق فوزين في أول مباراتين على حساب كندا بهدفين دون رد وتشيلي بهدف نظيف.(روسيا اليوم)
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