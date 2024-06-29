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رياضة

قادماً من أستون فيلا... تشيلسي يتعاقد مع أوماري كيليمان

Lebanon 24
29-06-2024 | 08:35
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أعلن تشيلسي الإنكليزي التعاقد مع المهاجم أوماري كيليمان لمدة ست سنوات قادما من أستون فيلا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاما كلف تشيلسي نحو 19 مليون جنيه إسترليني (24.02 مليون دولار).
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وشارك كيليمان في ست مباريات مع الفريق الأول في أستون فيلا، وانضم إلى أكاديمية الناشئين في النادي الواقع في برمنغهام في 2022 قادما من ديربي كاونتي ولعب مع منتخبات إنكلترا للشباب.

وأبلغ كيليمان موقع النادي: "إنه ناد هائل يحظى بتاريخ رائع، لذا فمن الرائع الانضمام إلى صفوفه... أريد أن أحقق النجاح بقميص تشيلسي، والفوز بالمباريات ورفع الألقاب.

"آمل أن أكون أحد الوجوه الموجودة على جانب الملعب. أريد أن أصبح لاعبا كبيرا في هذا النادي".

وتعاقد أستون فيلا، أمس الجمعة، مع المدافع الهولندي إيان ماتسن من تشيلسي في صفقة قالت وسائل الإعلام إن قيمتها تصل إلى نحو 40 مليون جنيه إسترليني (50.54 مليون دولار).
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