صدام بين كهربا ومدرب الأهلي المصري.. ماذا حصل؟

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دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي المصري، في صدام مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب عدم مشاركته في مباراة فاركو، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.ورفض كهربا خوض مران اللاعبين المستبعدين، الذين لم يشاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم، وغادر المران من دون الحصول على إذن كولر.وفاز الأهلي على حساب فاركو، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "كهربا تحدث مع كولر وتطاول عليه أمام اللاعبين وكان في حالة غضب كبيرة".وأضاف: "كهربا تحدث بانفعال مع مدربه وتساءل عن سر المعاملة التي يقوم بها معه في الفترة الأخيرة، إذ أكد أنه سيرحل عن النادي في نهاية حديثه مع مدربه السويسري".وتابع المصدر: "كهربا كان في حالة غضب كبيرة وحاول الجميع احتواءه ولكنهم فشلوا في تهدئة ثورة اللاعب".وأتم: "كولر طلب من خالد بيبو، مدير الكرة في الفريق، اتخاذ العقاب المناسب ضد اللاعب".وكان كولر بدوره قال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفاركو، عن رفض كهربا التواجد في مران المستبعدين: "هذا أمر داخلي، وسنتناقش فيه بالتشاور مع الجهاز الفني".الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 48 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري في حين توقف رصيد فاركو عند النقطة 25 في المركز 15.