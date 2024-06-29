بالصور: سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب من "اليورو"!

تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، بتغلّبه على نظيره الإيطالي حامل اللقب بهدفين دون ردّ مساء اليوم السبت، وتكون سويسرا بذلك، أول المتأهلين على ربع نهائي "يورو2024".

Advertisement