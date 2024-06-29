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رياضة
بالصور: سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب من "اليورو"!
Lebanon 24
29-06-2024
|
13:54
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تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، بتغلّبه على نظيره الإيطالي حامل اللقب بهدفين دون ردّ مساء اليوم السبت، وتكون سويسرا بذلك، أول المتأهلين على ربع نهائي "يورو2024".
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