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رياضة

بالصور: سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب من "اليورو"!

Lebanon 24
29-06-2024 | 13:54
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تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، بتغلّبه على نظيره الإيطالي حامل اللقب بهدفين دون ردّ مساء اليوم السبت، وتكون سويسرا بذلك، أول المتأهلين على ربع نهائي "يورو2024".
 
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