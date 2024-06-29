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رياضة

ملكة جمال تعمل مع منتخب بلادها بيورو 2024.. تعرّفوا اليها!

Lebanon 24
29-06-2024 | 14:33
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تستعد سيمونا ليسكوفسكا ملكة جمال سلوفاكيا، لأكبر مباراة في حياتها العملية، مع منتخب بلادها حينما يلعب ضد إنكلترا في بطولة يورو 2024، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا.
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وتعمل ليسكوفسكا مع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، حيث تقوم بإجراء مقابلات إعلامية مع لاعبي المنتخب المشاركين في اليورو.
 
 
قبل مواجهة إنجلترا، ملكة جمال تثير الجدل داخل منتخب سلوفاكيا في يورو 2024 (صور)


وقالت سيمونا خلال حديثها مع "إكسترا" التشيكي: "عملت مع الاتحاد السلوفاكي منذ 3 سنوات، وبدأت مع فريق 21 عامًا، وواجهت الكثير من الصعوبات".

وأضافت: "انتقلت منذ أيلول الماضي للعمل مع الفريق الأول، وأخبرني بعض الناس أنني امرأة جاءت من عروض الأزياء، ولذلك لن أنجح في كرة القدم، ولكن مرة السنوات وأولئك الأشخاص الذين سخروا مني يُريدون فقط التقاط الصور معي".

ملكة جمال سلوفاكيا واصلت: "ربما ترى وجهًا جميلًا، ولكنني مررت بأوقات عصيبة كثيرة من أجل الوصول إلى ما أنا عليه الآن، ولا يزال هناك الكثير من الأهداف التي أريد أن أحققها، وتعلمت الكثير عن كرة القدم، على الرغم من أن الناس اعتقدوا أنني لست جيدة بما يكفي".

واختتمت ليسكوفسكا تصريحاتها قائلة: "أعتقد أن منتخبان فرنسا أو البرتغال هما المرشحان للتتويج ببطولة يورو 2024".

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