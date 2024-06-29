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رياضة

بلجيكا تقدم اعتذارًا رسميًا بعد فيديو ركل مبابي!

Lebanon 24
29-06-2024 | 23:00
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قدمت بلجيكا اعتذارًا رسميًا اليوم السبت، إلى نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، عن التصريحات المسيئة التي أدلى بها لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا في تسجيل مصوّر بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الاتحاد البلجيكي جدلًا واسعًا بنشره مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر فيه لاعب خط الوسط أمادو أونانا والممثل الكوميدي بابلو أندريس، وهما يدعوان إلى استهداف نجم فريق ريال مدريد الجديد كيليان مبابي بشكل عنيف خلال مواجهة المنتخبين في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.
 
 
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وبعد ذلك، أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيانًا توضيحيًا أكد فيه أن المقطع المنشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يدعو إلى استهداف نجم فرنسا كيليان مبابي بشكل عنيف، كان "هزليًا" ولم يتم فهمه بشكل صحيح من جانب البعض.
 
ويخوض منتخب "الديوك" مباراته ضد المنتخب البلجيكي في ملعب "مركور شبيل أرينا" بمدينة دوسلدورف الألمانية، في ديربي منتظر بين البلدين الجارين اللذين يجمعهما أكثر من قرن من التنافس والصراع الكروي. (win win)
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