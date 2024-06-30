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رياضة

الأرجنتين تهزم بيرو وتتصدر مجموعتها في "كوبا أميركا"

Lebanon 24
30-06-2024 | 01:19
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أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني ليقود الأرجنتين، التي خاضت المباراة بلاعبي الصف الثاني، للفوز 2-صفر على بيرو في وقت مبكر من اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى بكوبا أميركا.
وكانت الأرجنتين قد تأهلت بالفعل لدور الثمانية قبل المباراة التي أقيمت في ميامي بفوزها على كندا وتشيلي في أول جولتين.
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ومنح تأمين التأهل الأرجنتين فرصة لإراحة اللاعبين الأساسيين ومن بينهم قائد الفريق ليونيل ميسي.
ورغم إجراء 9 تغييرات على القائمة الأساسية لم تتعرض حاملة اللقب تقريبا لأي تهديد من المنافس.

وأنهى مارتينيز هجمة سلسة في الدقيقة 47 إذ سدد الكرة بهدوء فوق حارس بيرو بيدرو جاليسي ثم كرر الأمر ذاته في الدقيقة 86 مسددا الكرة مرة أخرى فوق جاليسي ليحرز هدفه الثاني بعد تعثر دفاعي للفريق المنافس.
وسنحت للأرجنتين فرصة ذهبية لتوسيع الفارق عندما حصلت على ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقيقة 72 لكن تسديدة لياندرو باريديس ارتطمت بالقائم.
وسينضم إلى الأرجنتين في دور الثمانية منتخب كندا ثاني المجموعة الذي تأهل بعد تعادله مع تشيلي من دون أهداف في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى. (سكاي نيوز)
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