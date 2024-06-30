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رياضة

سيدات لبنان وصيفات للفلبين في سلة آسيا تحت 18 سنة

Lebanon 24
30-06-2024 | 06:07
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أحرز منتخب الفلبين لقب بطولة آسيا للاناث(تحت ال18 سنة) بكرة السلة (المستوى "ب") بعد فوزه على نظيره اللبناني 95-64 في المباراة النهائية للبطولة التي اجريت بينهما صباح اليوم الأحد في مدينة شن زن الصينية. وبذلك تأهل منتخب الفيليبين الى المستوى "أ" بين دول القارة.
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من جهة ثانية، غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة صباح اليوم الى مدينة فالنسيا الإسبانية، للمشاركة في الملحق الأولمبي المؤهل لمسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بين 26 تموز و11 آب المقبلين.

وهنا أسماء افراد البعثة: مارون جبرايل رئيسا، ادي ابي زخم مديرا للمنتخب، الصربي ميودراغ بيريسيتش مديرا فنيا، الصربي ماركو فيليبوفيتش ورالف عقل مساعدين للمدرب، خليل نصار معالجا فيزيائيا، بيار فلفلي مدربا للياقة البدنية، الدكتورة ساره حجار طبيب، ميشال خليل لوجستيا، الى اللاعبين: علي حيدر، علي مزهر، جاد خليل، سيرجيو درويش، جيرار حديديان، كريم عز الدين، أمير سعود، هايك كيوكجيان، علي منصور، كريم زينون، يوسف خياط والاميركي المجنس أومري سبيلمان.

وسيواجه منتخب لبنان نظيره الاسباني عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 2 تموز، ونظيره الأنغولي عند الساعة السادسة والنصف عصر الخميس 4 تموز.

يشار الى ان لاتفيا واسبانيا واليونان وبورتوريكو ستستضيف الملحق الأولمبي الذي يضم 24 منتخبا، على ان تتأهل 4 منتخبات الى الأولمبياد والانضمام الى الدول التي سبق ان تأهلت الى الاستحقاق الأولمبي في مرحلة سابقة. 
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