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رياضة
إسبانيا مهددة بالتعرض للعقوبة إذا شارك لامين جمال في لقاء جورجيا.. والسبب غريب
Lebanon 24
30-06-2024
|
08:00
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يواجه منتخب إسبانيا إمكانية تعرضه لعقوبة مالية في كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، إذا شارك نجمه الواعد لامين جمال في لقاء جورجيا مساء اليوم الأحد في ثمن النهائي.
وبات جمال المغربي الأصل، أصغر لاعب في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا بعد مشاركته في المباراة الأولى للمجموعة الثانية أمام كرواتيا بعمر 16 عاما و338 يوما، وأيضا أصغر لاعب يصنع هدفا بالبطولة.
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وبموجب قانون ألماني، لا يسمح للأطفال دون سن 18 عاما في ألمانيا، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء بتوقيت ألمانيا، وذلك من أجل حمايتهم في مكان العمل.
غير أن القانون يمنح الرياضيين حرية المشاركة حتى الساعة الـ11 مساء لكن ذلك يشمل الاستحمام والالتزامات الإعلامية والواجبات الأخرى التي يؤديها اللاعبون.
وتنطلق مواجهة إسبانيا ضد جورجيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ألمانيا وقد تستمر إلى ما بعد الـ11 في حال لجوء المنتخبين إلى شوطين إضافيين وضربات الترجيح لكسر التعادل. (روسيا اليوم)
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