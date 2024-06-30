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رياضة

عشية مواجهة فرنسا.. منتخب بلجيكا يتلقى دفعة قوية

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:30
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شارك المدافع توماس مونييه ولاعب الوسط أكسل فيتسل اليوم الأحد في التمرين الجماعي الصباحي لمنتخب بلجيكا، عشية مواجهة فرنسا المقررة غدا الاثنين في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024.

وتعرض مونييه الذي يغيب منذ بداية البطولة كما فيتسل، لإصابة في الفخذ في حين كان الثاني مصابا في العضلة الضامة.
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وشارك مونييه، لاعب طرابزون سبور التركي، وفيتسل المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، في تمارين الجري اليوم الأحد في معسكر المنتخب البلجيكي في لوديغسبورغ جنوبي ألمانيا.

ومن غير المرجح أن يبدأ اللاعبان مواجهة رد الدين لفرنسا بعد الخروج أمامها في نصف نهائي كأس العالم 2018، ولكنهما قد يشاركان كبديلين. (روسيا اليوم) 
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