جوائز مالية كبيرة للمشاركين في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ما هي؟

ينتظر المشاركون في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة جوائز مالية كبيرة جداً، أبرزها أن الفائز بلقب البطولة سيحصل على 12 مليون دولار وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت أن الأندية المشاركة في البطولة سوف تحظى بزيادة كبيرة في المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية المشاركة في مرحلة الدوري على حد أدنى مقداره 800 ألف دولار أمريكي.إضافة إلى ذلك ستتوافر مخصصات إضافية بناءً على ترتيبهم النهائي، ويحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار أمريكي على الأقل. (بي إن سبورتس)