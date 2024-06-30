Advertisement

رياضة

النحس يرافقهما.. رونالدو وميسي يحققان فشلًا ذريعًا في اليورو وكوبا أميركا

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1217741-638553785863534718.png
Doc-P-1217741-638553785863534718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر النجمان رونالدو وميسي بأداء متوسط وأرقام كارثية في بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا المقامتين حاليًا في ألمانيا والولايات المتحدة على التوالي، ومع ذلك تقدمت البرتغال والأرجنتين بنجاح إلى الدور الثاني من المسابقتين.
Advertisement

وتصدرت الأرجنتين المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2024 بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات على كندا وشيلي وبيرو، في حين صعدت البرتغال من موقع الصدارة بالمجموعة السادسة لكن بست نقاط، من انتصارين على تركيا والتشيك.
 
ولأول مرة في مسيرتي رونالدو وميسي الدوليتين ينهيان الدور الأول من اليورو والكوبا من دون إحراز أهداف.

لكن الجيد أن رونالدو قدم تمريرة حاسمة مع البرتغال في الجولة الثانية في الانتصار على تركيا (3-0) إلى زميله برونو فيرنانديز، وبالمثل صنع ميسي هدفًا لزميله المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز في الجولة الافتتاحية، بالفوز على كندا (2-0). 

بالتوازي، لم يشارك ميسي في مباراة الجولة الثالثة التي شهدت انتصار الأرجنتين على بيرو بهدفين نظيفين، في حين أخرج المدرب روبرتو مارتينيز رونالدو من أرضية الملعب في مطلع الشوط الثاني في الجولة الثالثة بالخسارة أمام جورجيا بهدفين مقابل لا شيء. (winwin)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:19 | 2024-06-30
15:47 | 2024-06-30
14:53 | 2024-06-30
14:53 | 2024-06-30
13:04 | 2024-06-30
12:30 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24