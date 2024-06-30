النحس يرافقهما.. رونالدو وميسي يحققان فشلًا ذريعًا في اليورو وكوبا أميركا

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وتصدرت الأرجنتين المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2024 بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات على كندا وشيلي وبيرو، في حين صعدت البرتغال من موقع الصدارة بالمجموعة السادسة لكن بست نقاط، من انتصارين على تركيا والتشيك. ظهر النجمان رونالدو وميسي بأداء متوسط وأرقام كارثية في بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا المقامتين حاليًا في ألمانيا والولايات المتحدة على التوالي، ومع ذلك تقدمت البرتغال والأرجنتين بنجاح إلى الدور الثاني من المسابقتين.وتصدرت الأرجنتين المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2024 بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات على كندا وشيلي وبيرو، في حين صعدت البرتغال من موقع الصدارة بالمجموعة السادسة لكن بست نقاط، من انتصارين على تركيا والتشيك.

ولأول مرة في مسيرتي رونالدو وميسي الدوليتين ينهيان الدور الأول من اليورو والكوبا من دون إحراز أهداف.



لكن الجيد أن رونالدو قدم تمريرة حاسمة مع البرتغال في الجولة الثانية في الانتصار على تركيا (3-0) إلى زميله برونو فيرنانديز، وبالمثل صنع ميسي هدفًا لزميله المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز في الجولة الافتتاحية، بالفوز على كندا (2-0).



بالتوازي، لم يشارك ميسي في مباراة الجولة الثالثة التي شهدت انتصار الأرجنتين على بيرو بهدفين نظيفين، في حين أخرج المدرب روبرتو مارتينيز رونالدو من أرضية الملعب في مطلع الشوط الثاني في الجولة الثالثة بالخسارة أمام جورجيا بهدفين مقابل لا شيء. (winwin)



