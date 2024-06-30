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رياضة

بعد أداء كارثي.. إنكلترا تتخطى سلوفاكيا ضمن منافسات "يورو 2024"

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:53
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بشق الأنفس، تمكن المنتخب الإنكليزي من تخطي هزيمة مذلّة أمام منتخب سلوفاكيا بعد ملحمة كروية توجّها نجم ريال مدريد جود بيلنغهام بالفوز، عقب أداء كارثي للمنتخب الإنكليزي.
وتقدم منتخب سلوفاكيا بنتيجة 1-0 على المنتخب الإنكليزي حتى الدقيقة 95، وكان على بعد 60 ثانية من الوصول لربع النهائي، لكن الوضع انقلب في لحظات.
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وفي لحظة ساحرة من النجم جود بلينغهام، أنقذت إنكلترا من الخروج المذل، حيث سجل هدفا من ركلة مقصية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الوقت الإضافي، سرعان ما تقدم الإنكليز بعد لحظات من الانطلاقة عن طريق الهداف هاري كين، الذي أكد تفوق "الأسود الثلاثة" على منتخب سلوفاكيا الشجاع.

وسيواجه المنتخب الإنكليزي نظيره السويسري في مواجهة ربع النهائي، مساء السبت المقبل. (سكاي نيوز)

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