بعد فوز الإنكليز.. مشاجرة حامية بين لاعب إنكلترا ومدرب سلوفاكيا (فيديو)

تشاجر ديكلان رايس، لاعب منتخب إنجلترا، مع المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، فرانشيسكو كالزونا، عقب نهاية مباراة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب "فيلتينس أرينا"، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية، وحقق منها خلالها الانكليز فوزًا صعبا.

وبعد المباراة، توجّه فرانشيسكو كالزونا نحو طاقم الحكام ليتحدث معهم، ثمّ أظهرت عدسة الكاميرا دفع المدرب لديكلان رايس، مما أثار غضب الأخير.



على أثر ذلك، تدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب سلوفاكيا ودفع ديكلان رايس مرة أخرى، قبل أن يتبادلان بعض الكلمات، وسط محاولة من اللاعبين الإنجليزيين بإنهاء الخلاف.