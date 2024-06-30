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رياضة
منافسة شرسة على "جوهرة ألمانيا"
Lebanon 24
30-06-2024
|
23:00
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أفاد تقرير صحفي ألماني، اليوم الأحد، بأن بايرن ميونخ يستعد للدخول في حرب شرسة مع برشلونة وريال مدريد، من أجل ضم أحد نجوم باير ليفركوزن.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يطمح للتعاقد مع الدولي الألماني فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، خلال الفترة المقبلة.
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وأضافت الصحيفة، أن فيرتز يعتبر من ضمن المطلوبين بقوة في صفوف برشلونة وريال مدريد.
وقال رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر مؤخرا: "فلوريان فيرتز لاعب جيد بشكل لا يصدق، يمكن أن نكون محظوظين بوجود مثل هؤلاء اللاعبين في ألمانيا الذين يحظون بإعجاب الجميع، لكنني قرأت أنه سيلعب بالتأكيد مع باير ليفركوزن الموسم المقبل".
وأوضح كل من فلوريان فيرتز ووالده ووكيله هانز يواكيم فيرتز، أن لاعب ليفركوزن مستمر مع فريقه في الموسم المقبل.
ونوهت الصحيفة، إلى أنه بحلول ذلك الوقت، سيكون بايرن، الذي يبحث دائما عن المواهب الألمانية، في وضع جيد، وسيعمل بهدوء ولفترة طويلة للتعاقد معه.
في الوقت ذاته، سيحاول ريال مدريد جذبه من خلال قدرته التنافسية الأوروبية، ومن خلال إغرائه بنجاح مواطنيه على شاكلة توني كروس وأنطونيو روديجر في سانتياجو برنابيو. (موقع كورة)
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