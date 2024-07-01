خروج المكسيك من كوبا أميركا والإكوادور تتقدم

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حجزت الإكوادور مكانها في دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة اليوم الاثنين بعد أن تعادلت بشق الأنفس بدون أهداف مع المكسيك التي ودعت البطولة بعد حصولها على المركز الثالث بين فرق المجموعة الثالثة.في دور الثمانية ستلتقي الإكوادور مع الأرجنتين حاملة اللقب بينما ستلتقي فنزويلا، متصدرة المجموعة والتي فازت 3-صفر على جاميكا، مع كندا.وفي نهاية دور المجموعات تساوت الإكوادور في رصيد النقاط مع المكسيك بأربع نقاط لكنها تفوقت بفارق كبير من الأهداف.في الشوط الأول الذي ظهرت فيه القوة البدنية بوضوح هاجمت المكسيك بكثافة فعلية سعيا لتحقيق الفوز الذي كانت بحاجة إليه للتأهل لكنها لم تسدد أي كرة على مرمى الخصوم.وفي الشوط الثاني استمر فريق المدرب خايمي لوزانو في الضغط لكن فيلكس توريس حرم جيراردو أرتيجا من فرصة كبيرة بينما سدد جوليان كينونيس كرة من مسافة بعيدة أنقذها حارس الإكوادور ألكسندر دومينجيز.ولم تتوقف محاولات المكسيك الهجومية لتحقيق الفوز وحصلت على ركلة جزاء نتيجة ما أعتقد أنها مخالفة ضد لاعبها جييرمو مارتينيز لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار بعد المراجعة.